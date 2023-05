Luua Metsanduskool võtab vastu ligi 300 uut loodusesõpra

„Luua Metsanduskooli trumpalad on seotud eelkõige metsandusega selle erinevates tahkudes. Kuna metsandus on muutumises, oleme teinud kohandusi ka oma õpingutes, et ennast leiaks üles igaüks – alates tulevikueriala otsivast noorest kui ka kogenud metsamehest, kel vaja värskendada nüüdisaegseid teadmisi või omandada uuenenud tehnoloogiaga töötamise oskusi,“ sõnas koolijuht Haana Zuba-Reinsalu.

„Eelmisel aastal avasime sektori ootustele otsa vaadates metsanduslike andmetega ning metsaressursside planeerimisega seotud metsatehniku eriala, mis on mõeldud gümnaasiumi lõpetanud noorele, kes soovib omandada praktilisi oskusi, et kiirelt tööturule siirduda,“ selgitas koolijuht. „Luua Metsanduskooli eeliseks ongi paindlik keskendumine oskuste omandamisele – meie praktikutest õpetajad teevad südamega tööd, et iga õppija omandaks kõik oskused, sest just oskused annavad talle vabaduse tööturul.“

Ligi 2/3 Luua Metsanduskooli õppijatest on täiskasvanud, kes õpivad sessiooniõppe vormis. Erialade valik on lai ning kutsehariduse omandamine on tasuta. Õppimiseks ei pea seniselt töölt ära tulema, vaid töö, praktika ja õpingud saab ühildada paindlikult ka siis, kui omandatav eriala ei ole tänase tööga seotud. „Täiskasvanud õppijat iseloomustab motiveeritus – ta on teinud oma valiku teadlikult kaalutledes ning sageli saavad nad siit tõuke karjääripöördeks,“ julgustab Zuba-Reinsalu ka täiskasvanuid uut ametit õppima.

Luua Metsanduskoolis saab õppida 11 erineval erialal. Vastuvõtt päevasesse õppesse kestab 9. juulini ning sessiooniõppe avaldusi oodatakse 13. augustini.