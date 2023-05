Uuring: eraldi elava vanemaga ei ole aasta jooksul suhelnud ligi 14% lastest

Umbes kolmveerandis peredes, kus lapse üks vanem elab eraldi, on kahe lapsevanema vahel ühine hooldusõigus kõigis last puudutavates küsimustes, ainuhooldusõigus on 17%il vanematest. Suhtluskord on eraldi elavatel lapsevanematel lapsega suhtlemiseks kokku lepitud 34% peredest.

Umbes pooled lapsed ei ole neist eraldi elava vanema juures aasta jooksul ööbinud, umbes kolmandik lapsi ei ole aasta jooksul teise vanemaga kohtunud lisaks ööbimistele ja ligi 14% ei ole üldse oma teise vanemaga aasta jooksul suhelnud.

Veidi üle poole lapsetoetuse saajatest saavad teiselt vanemalt lapse jaoks raha ja kolmandikul juhtudest tasub teine vanem lapsega seotud arveid ja muid kulusid. Lahus elavate lastevanemate leibkondadest 27% ei saa teiselt vanemalt lapse jaoks raha ja teine vanem ei maksa ka lapsega seotud arveid. Teise vanema rahalist panust peavad eraldi elavate vanematega leibkondade lapsetoetuse saajad pigem ebaõiglaseks ja ebapiisavaks.

Uuringust selgus, et lapse sünnikandes on 3,8%-l lastest ainult ema nimi. Peamiseks põhjuseks, miks lapsel puudub sünnikandes isa nimi, on see, et isa või ema ei soovinud isakannet märkida. Aja jooksul on isakande puudumise põhjusena sagenenud ka kunstliku viljastamise kasutamine ja vähenenud vanemate otsusel isa nime mittemärkimine.

Eluga rahulolu on lastega peredel 10-palli skaalal keskmiselt 7,7 punkti. Eluga rahulolu on madalam üksikvanematel. Samuti on eluga rahulolu seotud leibkonna sissetulekuga leibkonnaliikme kohta: mida madalam on sissetulek, seda madalam on eluga rahulolu. Ka täiskasvanud hooldamist vajava leibkonnaliikme olemasolu toob kaasa madalama eluga rahulolu.