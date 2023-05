Noorte vähene teadlikkus toob neile pensionifondi loosi teel

Samuti avaldub just pika kogumisperioodi tulemusel paremini liitintressi efekt. Finantsinstrumentidesse ja samuti pensionifondide osakutesse investeerimise kontekstis tähendab see, et iga järgneva perioodi tootlus kujuneb eelneva perioodi tootluse põhjal kumulatiivselt nende korrutise, mitte liidetise põhjal. Kui üle perioodide on tootlused keskmiselt positiivsed, siis tootlus kuhjub kumulatiivselt. „Mida pikem on kogumisperiood, seda suurema efekti liitintress kogumisperioodi lõpus annab. Kui pensionini on jäänud umbes 5–10 aastat, annab liitintress pikaajalise koguja jaoks väga olulise panuse,” kirjeldas Madisson.