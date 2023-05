Kalevi jalaväepataljon on Kevadtormi lahinguteks valmis

"Peamine eesmärk oli saavutada esmane lahinguvõime. Tegime värskendava õppe nendele, kes opereerivad eeskätt relvadega: kuulipildurid, tankitõrjurid, miinipildurid. Võib julgelt öelda, et oleme lahingu- ja võitlusvõimelised," ütles 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni ülem major Argo Sibul. Nüüd ootavad pataljoni ees tegevused lahingualal.

Eesmärkide täitmist kinnitas ka miinipildujate rühmaülem lipnik Sixten Mägi. "Võin öelda, et Kalevi jalaväepataljoni miinitõrje rühm on lahinguks valmis. Oli näha, et motivatsiooni ja tahet on. Laskmised kujunesid väga meeleolukaks," ütles lipnik Mägi, kelle juhtimisel mõnikümmend reservväelast 120-millimeetrise kaliibriga miinipildujast 600-meetri kaugusel asuvat sihtmärki lasid.

Sirgala harjutusväljakul lasti ka tankitõrjerelvast Carl-Gustav, automaatrelvast R-20 ja 12,7-millimeetrise kaliibriga raskekuulipildujast Browning M2. Sihtmärgid seati 100 kuni 500 meetri kaugusele. "Browninguga on ikka hea lasta. Meie relvadest teeb kõige suuremat pauku, kui välja arvata Carl-Gustav. Ja tal on kõige rohkem moona ka peal, saab kõvasti korraga lasta," ütles Kalevi jalaväepataljoni soomukisihtur nooremseersant Egert Moora, kelle sõnul on relvast laskmise jaoks tarvis eelkõige stabiilset kätt ja teravat silma. "Peegelsihikust on vaja õiget kaugust vaadata, ülejäänu teeb relv ise ära," lisas nooremseersant Moora.