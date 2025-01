FOTOD Paide bussijaama hirmus seisukord pahandab külastajaid

Paide bussijaama ootesaali kasutajad on avaldanud pahameelt, et see on nii korrast ära - lõhutud on nii seinu ja lage, kui ka katki lõigatud ooteruumi nahkiste. Hoone on erakätes, kuid nimetatud ruumi, lisaks tualette rendib Paide linnavalitsus, et tagada bussireisijatele vajalikud tingimused.