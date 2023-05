PILT ⟩ Abilinnapea heegeldamisoskus päästis mudilaste peo

“Lasteaia hoolekogus tõstatati laste folklooripeoks vajalike heegeldatud murumütside teema,” selgitas abilinnapea. “Paljudel lastel on käsitööhuvilistest lähedasi ning lasteaed korraldas lapsevanematele ka eraldi mütsiheegeldamise töötoa. Lasteaia hoolekogus selgus, et mütse oleks juurde vaja. Mulle on käsitööd ikka teha meeldinud ja nii ma pakkusingi välja, et teen meeleldi kümme murumütsi, mis jäävad muidugi lasteaiale tulevikuski kasutamiseks.”