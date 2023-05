Miks on sotsiaaldemokraatidele oluline alampalga kiire tõus, millest on viimastel kuudel palju juttu olnud ja mis on kirjutatud ka uue valitsuse koalitsioonileppesse? Ühe lausega saab vastata nii: kui hinnad maruliselt kerkivad, siis peab tõusma ka alampalk, sest muidu kaob inimestel motivatsioon tööd teha. Kui oma töötasuga ära ei ela, siis on kergem käega lüüa ja jääda lootma riigi toetustele. Seda ei taha ju keegi, sest lõppkokkuvõttes mõjub see kõigile pooltele laastavalt.