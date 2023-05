Paide linnavalitsuse esitatud eelarve, mis läbib täna linnavolikogus esimese lugemise, viib linna lähemale pankrotile. See on esmakordne Paide linna ajaloos, kus eelarve põhitegevuse tulem on negatiivne, mis tähendab, et kulutused igapäevategevusteks, nagu töötasud ja hoonete ülalpidamiskulud, on suuremad, kui võime tulusid teenida.