Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Öösel pimedaks jäänud Paide tundus nädalavahetusel kurjade plaanidega noorukitele ahvatleva tegutsemispaigana. Pimeduse varjus tungisid nad kinnisele territooriumile, rüüstasid autosid, lõhkusid tsiklit ja sigatsesid muul moel. Paide linnapea Kulno Klein ütles, et sel nädalal astus ootamatult tema kabinetti üks Paide ettevõtja, kelle territooriumile olid nädalavahetusel keset ööd tunginud noored inimesed. «Ta näitas mulle turvakaamera videot, kuidas noormehed segamatult seal toimetasid: katsusid autode uksi, ronisid jeti selga ja tuulasid ringi. Kaasa võeti hoovil seisnud ralliautost sportrool ja sidevahendid ehk siis pandi toime ka vargus,» vahendas ta videost nähtut.

* Et käesolev aasta on Eestis kuulutatud liikumisaastaks, siis on sellele kohandatud ka Eesti muuseumiühingu korraldatava muuseumiöö teema «Öös on liikumist!». Järvamaal on muuseumiöö kommunikatsioonijuhi Reti Meema ütlust mööda laupäeva hilisõhtuni külastajate ootel muuseumid kõigis kolmes omavalitsuses: A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel, ajakeskus Wittenstein ja Wittensteini tegevusmuuseum, Aravete külamuuseum, Eesti jalgrattamuuseum, Eesti piimandusmuuseum, Eesti ringhäälingumuuseum ja Järva-Jaani muuseumid.

* Paide teatri uuslavastuse «Väljak» trupp kohtus esmaspäeva õhtul Wabalinna majas publikuga, et tutvustada nii tüki osatäitjaid kui ka lavastust ennast. Lavastaja Mariliis Petersoni sõnul põhineb «Väljak» Paide inimeste lugudel ja on just kui armastuskiri linnale.

* Esmaspäeval pälvisid Paides tunnustust õpilased, kes on võitnud sel õppeaastal olnud maakonna olümpiaade. Esikohti jagus peaaegu kõikidesse koolidesse. Ühel õpilasel õnnestus võita koguni neli olümpiaadi. Esimest korda korraldas tunnustamist sihtasutus Järvamaa, mis võttis selle ülesande üle omavalitsuste liidult.

* Öeldakse, et langevat tähte nähes on mõistlik midagi soovida. Eelmise neljapäeva öösel vastu reedet võis soovida oma pool tuhat korda, sest umbes nii palju kordi taevas Järvamaa kohal hetkeks sähvis. Iseasi on muidugi, kui palju neist soovidest täide läheb, sest need polnud mitte langevad tähed, vaid Tallinna–Tartu kõrval asuval Nurmsi murulennuväljal korraldatud suur lagevarjudessant – õppe­operatsioon, mille käigus harjutati Eesti kaitsmist võimalikus kriisiolukorras.