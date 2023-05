Järvamaa tantsupeole on tulemas üle kahe tuhande tantsija

Tantsupeoliste proovid algavad päev enne pidu 27. mail ning lõpevad tund enne peo algust Paide Kesklinna staadionil.

Proovid toimuvad kokku kolmes paigas, nii peoplatsil kui ka kutsehariduskeskuse tagusel staadionil ja linna Karja tänava võimlas.

Lisaks liigiproovidele tehakse eraldi proove peo suurejoonelisteks ava- ja lõpuliikumisteks. Proovide koondumisel kahele päevale on peo kunstilise juhi Marika Kuusiku sõnul mitu põhjust.

"Soovisime teha midagi teisiti ja kogeda, kas selline süsteem töötab või mitte. Kindlasti on üks oluline faktor ka aeg, sest seda ei ole meil kevadel kellelgi ülemäära. Ja lõpuks ka finanstiline pool, millega tuleb igal sammul arvestada," selgitas Kuusik.

"Loomulikult on meil ka endal hinges värinad, sest ei tea, kas ja kuidas see kõik töötab. Kui ei proovi, siis ka ju ei tea. Usun, et hea kogemuse saame siiski," oli Kuusik optimistlik.

Järvamaa tantsupeole on tulemas rekordilised 2100 tantsijat ja võimlejat, neist ligi 800 on väljastpoolt Järvamaad. Kokku sõidab Paidesse esinema 47 külalisrühma muu hulgas Tallinnast, Pärnust ja Raplast, kaugeimad tulijad on Valgamaalt.

Kui tantsupidude puhul armastatakse küsida, kas mustreid ka näeb, siis Järvamaa tantsupeo lavastaja Kätlin Merisalu kinnitab, et mustrid tulevad. "Mustrid tulevad imeilusad, neid on mitmel liigirühmal. Kuna pidu näeb ka suurelt ekraanilt, siis ei jää mustrid nägemata ka alumistel istmeridadel olijatel," rääkis Merisalu.

Lühikest prooviperioodi Merisalu probleemiks ei pea. "Kuna tantsijad on hästi motiveeritud ning korralikult peoks valmistunud, pole paaripäevane kokkuharjutamine keeruline," märkis ta.

Merisalu ülesanne on lavastada ka peo ava- ja lõpunumber. "Olen selle üle väga õnnelik. See on suurepärane võimalus õppida peo lavastusprotsessist veelgi rohkem, kui oleksin algul lootnud," rõõmustas lavastaja.

Järvamaa tantsupidu lõpeb peo nimilooga "Hingesugulane", mille autor on Ott Lepland.

Tantsupeo vaatajatribüüni Paide Kesklinna staadionile hakatakse üles ehitama järgmisel neljapäeval. Tribüünile mahub pidu vaatama tuhat pealtvaatajat.