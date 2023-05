Kersti Sarapuu: Kärbete ja maksutõusude asemel tuleks panustada investeeringutele

"Reformierakond ei rääkinud enne valimisi maksutõusudest sõnagi ja seega puudub neil mandaat selle elluviimiseks. Käibemaksu ja tulumaksu tõstmine 10 protsendi võrra on olukorras, kus Eesti püsib inflatsioonitabeli eesotsas, lihtsalt küüniline," kritiseeris Jaak Aab. "Valitsuse tulumaksureform võtab raha vaesematelt inimestelt ja jagab seda rikkamatele. Seda kõike tehakse 500 miljonit maksva Reformierakonna valimislubaduse katteks, millega keskmisest jõukamatele inimestele kingitakse iga kuu 700 eurot maksuvaba tulu. Suur küsimärk on maksutõusude mõju majandusele, sest vähegi tõsiseltvõetavat analüüsi pole tehtud. Omaette küsimus on see, miks Eesti 200 ja sotsid toetavad Eesti inimestele, ettevõtjatele ning majandusele nii negatiivselt mõjuvaid maksutõuse. Ju siis valitsusse saamine on olulisem maailmavaatest."

Jaak Aab ja Kersti Sarapuu on seisukohal, et maksutõusude asemel tuleks kehtestada klassikaline astmeline tulumaks ja langetada toiduainete käibemaksu, mis suurendab ühiskonna sidusust. "On aeg liikuda euroopaliku maksusüsteemi juurde, kus maksukoormus sõltub inimese sissetulekust. Arvestades, et Eesti on Euroopa üks kiireima hinnakasvuga riike, on iga lisaeuro inimestele abiks," selgitasid Järva- ja Viljandimaalt valitud saadikud. "Toiduainete aastane hinnakasv on jätkuvalt väga kiire. Hinnatõus puudutab kõiki põhitoiduaineid ning seetõttu on toiduainete käibemaksu langetamine viiele protsendile Eesti inimeste ja ettevõtete toimetulekuks hädavajalik samm. Eesti on üks neljast Euroopa Liidu liikmesriigist, kus ei rakendata toiduainetele käibemaksu soodusmäära."