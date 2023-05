FOTO ⟩ Tuntud teletäht korraldab Paides kirbuturgu

Paide kirbukas seab end üles Paide muusika- ja teatrimaja ja Selveri vahelisele rohealale 27. mail. Avatud on see kell 11-15.

Paides elav ajakirjanik on kirbuturge korraldanud juba aastaid ning erinevates paikades üle Eesti. See on võimalus maha müüa oma kappidesse seisma jäänud asjad.