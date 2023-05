"Väljaku" noored näitlejad said valmis oma esimese filmi

Ühisseansil näeb kolme lühifilmi, mis moodustavad kokku ühe filmikasseti nimega "Eimiski saab kultuurimaastikule". Kolmanda lühifilmi autor on tudengite kursuseõde Maria Valk.

"Eimiski saab kultuurimaastikule" on kolme naisnäitleja esimene katsetus filmikeeles. Teisisõnu ka audiovisuaalne uurimus ja sõnavõtt kipitavatel teemadel. Filmid sündisid vajadusest ning võimalustest kriisikursusena enda loominguliste impulssidega lõpuni minna.

Näitamisele tulevad Pirte Laura Lemberi “Eimiski on vaikne”, Liisbeth Kala “Saab” ning Maria Valgu “Auk. Pilketragöödia kultuurimaastikule”.

Pirte Laura Lemberi eksperimentaalpoeetiline lühifilm "Eimiski on vaikne" on sisekaemuslik vaade ühe noore ennast otsiva neiu pähe. Film on sündinud autori isiklikest püüetest lärmitseva mineviku kiuste tabada osakest enda eksistentsist.