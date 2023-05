Ära lase sääskedel oma suveõhtuid rikkuda – siin on sulle kolm soovitust

Esimesed sääsed on vaatamata jahedale kevadele endast juba mai keskpaigas märku andnud. Kuigi levinud on soovitus lasta hooaja esimesel sääsega kohtumisel tal end täis imeda, et organism kohaneks ja edasised sääsehammustused kergemini kulgeks, ei ole see tavaliselt suvel eesootavast sääsehullusest kuigivõrd päästnud. Ikka tundub iga suvi hullem kui eelmine. Mida teha, et tüütud putukad mõnusaid suveõhtuid ei rikuks?

Maitsetaimedega sääskede vastu

Üks võimalus on püüda sääski peletada looduslike vahenditega. Näiteks on levinud mitmed maitsetaimed, mille kasvatamine peaks sääsed koduaiast eemal aitama hoida: küüslauk, münt, basiilik, lavendel, piparmünt, rosmariin, sidrunhein ja krüsanteemid. Need sisaldavad mitmete putukate jaoks ebameeldivaid eeterlikke õlisid ja aitavad tüütud tegelased eemal hoida. Taimed tasuks istutada aiaköökide ja grillpaikade lähedale, kus seltskonnaga suveõhtuid veeta armastate.

Levinud sääsetõrjevahendid

Kõige enam kasutavad inimesed sääskede ja parmude peletamiseks erinevaid jaekaubanduses müüdavaid putuka- ja sääsetõrjevahendeid nagu aerosoolid, viirukid jne. Tavaliselt aitavad nad lühiajaliselt, kuid vahel on tunne, et pritsi palju tahad, ikka tulevad ja söövad läbi riietegi. Ilmselt peab igaüks leidma enda jaoks sobivaima ning seejuures silmas pidama, et ta ka ise ei oleks sääskede jaoks ahvatlev. Putukad ihaldavad neid, kes vahetult enne sporti või füüsilist tööd teinud, lõhnastanud end magusate lõhnaõlidega või pesnud tugevalõhnalise dušigeeliga. Lisaks mängivad rolli ka riided, sest väidetavalt kutsub sääski eriti must ja punane riietus.

Sääsepeletiga putukate arvukust piirama