Paide teatri dramaturg: miks on väikese teatri hääl oluline?

Miks siin? Miks veel üks teater? Miks üldse? Miks sina ja teie? Miks mina ja meie? Selliseid küsimusi esitasid Paide inimesed mulle ka esimesel kohtumisel. Samasuguseid arutelusid inimestega on tekkinud ka koridorides pidama jäädes või Paide tänavatel jalutades. Nende küsimuste toon on olnud nii unistavalt lootusrikas kui ka hirmus skeptiline, ja tegelikult on küsitud kolme küsimust aina uuesti ja jälle.