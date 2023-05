Ringristmiku ehitustööd viiakse lõpuni

Olemasolev ringristmik rekonstrueeriti eelmisel aastal ümber kaherealiseks turbo-ringristmikuks. Ehitusmaterjalide tarneraskuste ja talve varajase saabumise tõttu lükkus ringristmikule sõiduradade eralduskivide paigaldamine edasi ning nende töödega saab jätkata alates 24. maist. Tööd on planeeritud teha vahemikus 24.05 – 26.05.

Vahetult enne ringristmikku ja ringristmikul eraldatakse sõidurajad eralduskividega ning seega tuleb liiklejal teha õige sõiduraja valik enne ringristmikule jõudmist. Ringristmikul rajavahetusi ei toimu. Turbo-ringristmiku lahenduse puhul on ristmiku läbimise kiirused madalad ja esineb vähem konfliktpunkte ning seetõttu on õnnetuste esinemise võimalus märksa väiksem. Samuti on sellise liiklussageduse ja sõiduradade juures ristmiku läbilaskvus suurem ja sujuvam.