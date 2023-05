Läänemets andis suurima toetuse erakonnakaaslasega seotud päästekomandole

Postimees kirjutab, et Eestis on 118 vabatahtlikku päästekomandot. «Julgelt pooled komandodest karjuvad hädasti toetuste järele,» kinnitas päästeameti vabatahtlike peakoordinaator Margus Möldri ja lisas, et seekord ei olnud taotlemiseks avatud vaba vooru, vaid siseminister ise valis seltsid välja.