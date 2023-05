Uuest nädalast muutub Edelasuuna sõiduplaan

„Edelaraudtee liiklusjuhtimissüsteemi tööd lõppevad sellel nädalal ning alates esmaspäevast, 29. maist saame taastada tavapärase liiklusgraafiku. See tähendab, et rongid hakkavad sõitma taas kiiremini ning kõigi Rapla, Türi ja Viljandi rongide kellaajad hakkavad olema samad, nagu olid enne aprillikuus alanud tööde algust,“ sõnas Elroni müügijuht Ronnie Kongo.

Elron palub sõitjatel uued väljumisajad üle vaadata, mis on leitavad nii Elroni kodulehelt kui peagi ka ooteplatvormidelt.

