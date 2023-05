Õpilased päästsid tehisjärvel kaaslasi

Paide ujumisklubi treener Kristi Rohtla ütles, et selline suvehooajale eelnev veeohutuse koolitus toimub Paides esmakordselt. "Varasemalt on küll käidud õpilastele koolides veeohutusest rääkimas, kuid sellist näitlikku õppetundi pole varem tehtud," selgitas ta.

Rohtla tuli sellele mõttele Eesti ujumisliidu algatusest tulenevalt. "Sügisel said kõik koolidele ujumistunde andvad treenerid õpetust, kuidas lapsi ujumistundides veeohutuse alaselt õpetada. Kuna meil on päästeameti ja sealse koolitaja Pavel Ivanoviga hea koostöö, siis mõtlesingi lapsi veelgi paremini suveks ette valmistada," lausus ta. "Ujumistundides oleme muidugi ka teemat käsitlenud, aga basseinis ei saa me kaasata päästjaid, kes peavad olema valmis sõitma väljakutsele."