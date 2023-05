Nimetada opositsiooni väikeseks hulgaks, on vale. Praeguste reitingute (Norstat) järgi on opositsiooni toetus ligi 49 protsenti ja see suundumus jätkub. Reformierakondlaste valimiseelsest valede mullist on õhk välja lastud. Nad on oma hääled kogunud vassides, seetõttu pole neil mandaati tegeleda algatustega, milleks mandaati ei küsitud.