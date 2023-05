Toomas Tammik: Järvamaa peab olema kogu Eestimaa süda

"Armsad peolised!

Kui tihti te mõtlete sõnale „hingesugulane“? Sellekevadise tantsu- ja laulupeo pealkiri paneb meid sellele mõtlema.

Laulupeo muusikajuht Külli Kiivet mõtiskles, et hingesugulasega on hea rääkida igasugustel teemadel, ta lubab sul arutleda, otsida ja eksida ning temaga pole ka vaikus ebamugav, vaid mõnus paus.

Minu meelest võib hingesugulasteks pidada ka kõiki neid, kellele Järvamaa midagi tähendab, kes mõtlevad Järvamaa peale ja huvituvad meie maakonnast. Ja muidugi neid, kes sel peol kaasa teevad – ligi 200 kollektiivi pea 3000 laulja, tantsija ja pillimängijaga.

Hingesugulasi on meil seda rohkem, mida avatumad me oleme. Me ei pea siin, Järvamaal, olema omaette riik. Peaksime tänutundega vastu võtma neid inimesi, kes siin ei ela, aga tahavad siia panustada. Pole mõtet tõmmata piiri kohaliku ja mittekohaliku vahele, Järvamaa peab olema kogu Eestimaa süda.

Seepärast on mul hea meel, et meie peol teeb kaasa hulk inimesi, kelle juured on siin või kes on Järvamaaga olnud seotud varasemalt. Neil kõigil on oma mälestused meie maakonnast. Mälestused liidavad. Mida rohkem me kutsume tagasi inimesi, kes siit on läinud, seda elavam on Järvamaa.

Järvamaal on laulupidusid peetud üle 115 aasta. Mis seal salata – möödunud keerulised aastad on meie lauljate ja tantsijate ridu kahandanud. Väikestest kohtadest ongi keeruline kokku saada kaheksat tantsupaari, kellega peole minna, liiati siis veel koori jagu lauljaid. See, et meil ka tulevikus rahvakultuuri kollektiivid tegutseksid, on suur väljakutse. Et just noored jõuaksid kõiges selles virvarris, mida tänapäev pakub, rahvakultuuri juurde. Tahan tänada meie noortekollektiivide juhendajaid – kõik need, kes Järvamaalt XIII noorte laulu- ja tantsupeole pürgisid, kokku 55 kollektiivi, sinna ka said. See annab lootust, et meie oma Järvamaa peod püsivad hingesugulaste toel veel vähemalt teist sama kaua.

Ja kui juhtubki, et sel peol läheb midagi sassi või tekib mõni mõnus paus, siis on see lubatud. Sest hingesugulane annab oma parima, et näha meis parimat."