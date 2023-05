Rahvahääletus: aita valida silmapaistvam keskkonnahariduse tegu

Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus, millega soovime tõsta esile kõiki, kes on jätnud oma positiivse jälje mõne keskkonnateadliku algatuse või haridustegevuse edendamisega. Konkursiga täname neid, kes on andnud oma panuse, et kujundada teiste inimeste teadmisi ning muuta nende käitumist keskkonnahoidlikumaks.

Tänavu on kandidaate kokku 32 – nende hulgas koole, lasteaedu, keskkonnahariduskeskusi ja noori. Osad algatused on ka Järvamaalt. Esitatud projektid keskenduvad taaskasutusele, koostööle kogukonnaga ning laiemalt keskkonnateadlikkuse suurendamisele.

Alates sügisest on Koeru Lasteaias juures kaks asukat – hiidküülikud Nässu ja Pikkkõrv, kes tekitavad lastes elevust ning kelle eest hoolitsemine on laste ülesanne.

Keskkonnateadlikkuse uuringu põhjal väärtustab üle 80% Eesti elanikest keskkonnateadlikku eluviisi ja peab oluliseks loodushoidu. „Samas ei kajastu see alati käitumises – meie mõtted ja teod ei ole kooskõlas,“ ütles Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik Asta Tuusti. „Keskkonnakäpaga tunnustame neid õpetajaid ja noori, kes ka tegelikult midagi keskkonna heaks teevad. Selle aasta Keskkonnakäpa kandidaatide hulgas on inspireerivaid näiteid lasteaia või kooli igapäevastest keskkonnahoidlikest tegevustest kuni laiaulatusliku piirkondliku ja rahvusvahelise koostööni.“

Asta Tuusti sõnul on näha, et elurikkuse, kliimamuutuste ja ringmajanduse keerulisi teemasid on võimalik õppida ka lasteaias taimi kasvatades ja neid toiduks kasutades. „Usun, et iga keskkonnakäpa tegu on nagu seeme, millest kasvab looduse toimimise mõistmise ja keskkonnahoiu väärtustamise taim,“ lisas ta.