Küberkaitse ekspertide koorekiht koguneb uuel nädalal taas Tallinnas

Nelja päeva jooksul võtavad sõna ja arutavad küberkonfliktide ning küberturvalisuse teemadel ca poolsada esinejat. Rääkijate seas on muuhulgas NATO peasekretäri nõunik David van Weel, Valge Maja küber valdkonna direktor Kemba Eneas Walden, Cambridge’i ülikooli professor Ross J. Anderson, president Alar Karis ning Euroopa Liidu küberturvalisuse ameti (ENISA) juht Juhan Lepassaar.

CyConi eesmärk on tuua ühte ruumi poliitikud, teadlased ning erasektori ja militaarorganisatsioonide kõrged esindajad, et arutada, kuidas uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt, käimasolevad konfliktid, rahvusvaheline seadusandlus ja kümned muud faktorid muudavad küberkonfliktide olemust ning mida peaks rahvusvaheline üldsus tegema, et end küberruumis paremini kaitsta.