Veel mõned minutid ja kes teab, mis oleks sellest kodust saanud

Kodukindlustus aitab majanduslikult tagajärgedega toime tulla

Tulekahjudest rääkides on väga oluline mõelda kodukindlustusele. “Kindlustama peaks seda, mille hävinemisega me toime ei tule. Kui telefon kukub maha, siis põhimõtteliselt saab uue osta. Võib-olla ei saa kohe soetada samaväärset, kuid elu läheb edasi,” arutleb Pärjala. “Aga kui maja maha põleb, siis on tegemist kuluga, mida ei ole nii-öelda tagataskust võtta.”

Ta lisab, et kui nutikas signaali edastav andur annab tulekahjust varakult märku ning aitab ennetada suuremaid kahjusid, siis kodukindlustus aitab vajaduse korral paremini hakkama saada tekkinud materiaalse poolega. “Need kaks lahendust täiendavad teineteist. Kõige efektiivsem ja ka soodsam on muidugi kahjude ennetamine. Kui aga kahju peaks juhtuma, on kindlustusel väga oluline roll.”

Gilden rõhutab, et ebameeldivuste vältimiseks peaks kindlasti veenduma, et sõlmitaval kodukindlustuse poliisil oleks ka varakindlustus. Vastasel juhul ei hüvitata tulekahju korral kodus olevat vara, vaid ainult hoonet.

Teine oluline punkt on veenduda, et kindlustatud oleks ka abihooned. “Enamus kindlustusseltse pakuvad poliisi, millega on kuni 20-ruutmeetrised hooned automaatselt kindlustatud, kuid igaks juhuks tuleb see alati üle täpsustada.”

Võtmesõna on ennetamine

Nagu eespool mainitud, on kahjude vältimiseks kõige parem ja odavam viis tulekahjude ennetamine. Lisaks ebameeldivuste ja kulude ära hoidmisele on see oluline veel ühel põhjusel.

Nimelt ei tule kindlustus “appi”, kui olete ise olnud hooletu. Et seda paremini mõista, toob Gilden ühe enamlevinud näite: “Kui pannakse küünal akna juurde, kardinate lähedale põlema, siis see lõpeb väga suure tõenäosusega põlenguga – kardin võtab tuld. Sellises olukorras oleme hüvitist vähendanud ning klient on seda ka väga hästi mõistnud.”