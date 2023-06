Ilmus taskuhäälingu sarja “Regilaulu podcast” neljas hooaeg

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul ollakse neljandal hooajal lähemal suurele soovile, et pärimusmuusika jõuaks järgnevate põlvkondadeni ning elaks digiajastul edasi harjumuspärastes meediumites. “Iga laul on asendamatu pusletükk meie kultuuriloos ning tuues neid tänapäeva, loome järjepidevuse ning saame osa aastatuhandete vältel tekkinud ellujäämisstrateegiast. Regilaulu podcast on ellu kutsutud selleks, et arhiivis olev materjal saaks kaasaega toodud ja ka mõtestatud. Kui keegi hinnatud eesti kultuuriloo mõtestaja, näiteks Piret Päär, räägib regilaulu kõrvale oma suhtest selle laulu sisuga, võib see kuulajaile regilaulu mõistmisel abikäe ulatada ning julgustada igapäevaelus ise samuti regilaule laulma,” kõneles Noormaa.