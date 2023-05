Kuus kunstitalenti lendasid pesast välja

Paide kunstikooli direktor Anneli Suits ütles lõpukõnes, et kunstikooli heas maines ja selle vajalikkuses noorte andekate kunstnike kujunemisloos ei kahtle enam keegi. "Mul on hea meel, et meie lõpetajad on avara silmaringiga, näevad maailmas värve ja kujundeid, julgevad eristuda ning tajuvad kunsti kõikjal ja kõiges," lausus ta.

Aga veel enne kui õpilased lõputunnistused kätte said, tuli neil kaitsta oma lõputööd. Suits ütles, et lõputööde hindamisel on maksimaalne punktide arv kümme. "Mul on hea meel, et tänastest lõpetajatest kaks said kümned ning ülejäänud üheksad ja kaheksad," sõnas ta. "See näitab, et vaatamata sellele, et tänavune lend oli väike, olid nad väga andekad ja tublid."