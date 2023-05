Üle pea kasvanud hobiettevõte läks müüki

Ainus reklaam on Facebooki lehe «Potitomat» kutse: «Taimed jätkuvalt müügil, Jaama 17, Käru alevik, Türi vald, Järvamaa. Iseteenindus.» Viimastel nädalatel on sellele lisaks olnud teateid, et potitomati taimed on müügil ka Türi lillelaadal ja Kuressaare aiapäevadel. Kõik justkui toimib: taimed sirguvad, ostjad rõõmustavad.