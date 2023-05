Terve lapsepõlv algab kodust

Ilmselgelt sügaval sisimas soovib iga lapsevanem, et tema lapsest kasvaks enesekindel ja iseendaga hakkama saav inimene. Tihti aga ei teadvusta vanemad, et nende endi positiivne mõju ja toetus mängivad lapse isiksuse ja enesehinnangu kujunemisel olulist rolli.

Tõsi on see, et elu on harva ideaalne ja vanemad on erinevates olukordades, kus ei suuda tagada lastele vajalikku hoolt. Laste hooletusse jätmise ennetuseks tuleb julgeda õigel ajal abiosutajate poole pöörduda, et olla probleemidega toimetulekul toetatud.