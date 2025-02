Paide linnavolikogu liige: tuulepark on sama kasulik kui teine Vallitorn

Ministrid, kes räägivad maapiirkondade arendusest, ütlevad, et tuulikud olla nüüd see kõige-kõige. Seda räägivad ka kohalikud poliitilised jõud, et peaks olema ju ikka uuenduslik. Ja kui sa tuulikuid ei taha, siis oled vanamoeline. Või mis veel hullem, nagu väitvat üks minister tõsimeeli, et kohe Kremli käsilane. Viimast tegelast, kel Jürgen Ligi nimi, ei maksa väga tõsiselt võtta. Kremli käsilase tiitlit jagab ta usinalt ja see on juba kulunud ütlus.