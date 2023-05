Kadri Paas: kelle huvides takistati tööd?

Üks mu hea sõber tavatseb juhul, kui miskit on läinud totaalselt aia taha, öelda: «Iga asi on millekski hea.» Ma ise mõtlen sinna juurde mõne fraasi «Daodejingist» ja elu läheb edasi. Mõne aja pärast selgubki, et nihu läinu on osutunud kas väga õpetlikuks või suisa kasulikuks ja vajalikuks.