Abivallavanem: Türi valla rahvas väärib, et avalik arutelu oleks asjalik

Kommentaaris mainiti ka eelmise koalitsiooni ajal valminud Oisu õppehoone eelprojekti. Juhin lugeja tähelepanu asjaolule, et tegemist oli arhitekti poolt koostatud ruumikasutuse analüüsiga, mitte eelprojektiga, mida oleks võimalik põhiprojekti koostamisel aluseks võtta. Samuti vihjab endine vallavanem, et vallavalitsus ei ole antud analüüsiga arvestanud, mis ei vasta aga tõele. Analüüsi ruumiliste ettepanekute osas on märgitud, et hoonete kasutust mõjutab oluliselt lasteaia toomine praegusesse koolimajja. See puudutab sissepääsude lahendust ja hoonesisest logistikat, et lõunapoolne sissepääs oleks edaspidi reserveeritud lasteaiale ja algklassidele. Valminud eskiisprojekt on tehtud justnimelt selle arvestusega. Mainitud analüüsi käisime ka koos lastevanemate koosolekul tutvustamas. Kokkuvõtteks saab öelda, et vaatamata valla madalale finantsvõimekusele oleme teinud kõik selleks, et hariduspinna kaasajastamisega ja optimeerimisega oleks võimalik etappide kaupa edasi liikuda. Otseloomulikult on selliste projektide puhul hulk muutujaid millega peame arvestame ja mistõttu peame suutma olla paindlikud. Sealhulgas selles osas, kas meil on võimalik ette võtta kogu hoone ümberehitus ja parendamine või tuleb meil seda teha etappide kaupa. Sellele vaatamata tuleb eelarves vahendid ette näha, sest vastasel juhul ei ole võimalik kulusid planeerida ning arengukavas ette nähtud tegevustega edasi liikuda. Kindlasti ei toimu midagi üleöö või osapooli kaasamata.