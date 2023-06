Väike maapood katsub end Tallinna-Tartu maanteel liiklejatele märgatavaks teha

Laine Hallika ütleb, et oli kiirtee avamise järel valmis selleks, et käive kukub 80 protsenti. «See oli minu ettekujutuses kõige mustem stsenaarium, aga ei läinud nii. Käive kukkus 40 protsenti ja see oli pigem positiivne märk,» ütleb ta ning lisab, et pingutab käibe tõstmise nimel iga päev ja otsib poodi erilisemat kaupa, mis ostjate tähelepanu köidaks. «Me ei konkureeri kellegagi, vaid ajame oma rida, püüdes olla võimalikult omanäolised,» lisab ta.