Ei näe just tihti mais nii krõbedat öökülma, mis suudab isegi nartsissid ära võtta.

Keskkonnaagentuuri kuu ülevaatest selgub, et mai oli erakordselt kuiv, veel kuivem on olnud üksnes 1971. aastal. Eesti keskmine sajuhulk oli 12 millimeetrit, mis on vaid 28% normist. Mitmel pool ei sadanud alates 18. maist kuu lõpuni mitte piiskagi.