Kuus noort kunstitalenti lendasid pesast välja

Paide kunstikooli direktor Anneli Suits ütles lõpukõnes, et kunstikooli heas maines ja selle olulisuses noorte andekate kunstnike kujunemisloos ei kahtle enam keegi. «Mul on hea meel, et meie lõpetajad on avara silmaringiga, näevad maailmas värve ja kujundeid, julgevad eristuda ning tajuvad kunsti kõikjal ja kõiges,» lausus ta.

Suits nimetas kolm olulist punkti, mida kunstikooli lõputunnistus noortele annab. «Esiteks on see oluline rida noore inimese elulookirjelduses, mis näitab, et ta on kohusetundlik ja õppimisele pühendunud ning omab kunstist olulisi teadmisi. Teiseks aitab see paber kujundada karjääri, andes võimaluse minna kunstiga seotud erialadele edasi õppima või kandideerida tööle, kus kunstiteadmised on vajalikud,» lausus ta.