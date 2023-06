Järvamaa pärimuspäeva lõpetas suur pidu

Pärimuspäev toimus juba kaheksandat korda ja selle eestvedaja on Kaja Kraav. Varasemalt on pärimuspäev toimunud suvistepühadel nimega "Suvisted Veteperes", kuid kuna 2023. aasta Järvamaa laulu- ja tantsupidu korraldati suvistetega samal ajal, toimus sel aastal pärimuspäev erandkorras 1. juunil.

Koostöös Baltica folkloorifestivaliga osalesid Järvamaa pärimuspäeval ka väliskülalised. Baltica on ainus folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus.