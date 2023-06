Pärimusauhindu jõudis ka Järvamaale

Kreete Viira on olnud beebi- ja lastefolgi ringide eestvedaja juba üle 20 aasta ning teeb seda siiani mitmes Eesti paigas. Tema käe all tegutsevad laste folgiringid Tallinnas Nõmme Kultuurikeskuses, Tartus Haldjaperes ja Viljandis Pärimusmuusika Aidas aitavad hoida alles meie esivanemate liisusalme, laule ja mänge ning rahvakalendri tähtpäevadega seotud kombeid. Kreete usub, et (laste)pärimuse elushoidmiseks ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui lastega mängida. Pärimus on elus siis, kui see levib suuliselt ning kui seda ei suruta raamidesse.