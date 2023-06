Laulu- ja tantsupeo liikluskorralduse muudatused toovad peo taas linna tänavatele

Sajad Ühisteenuste liikluskorraldajad aitavad koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega Tallinna linna liikluse peo perioodiks ümber suunata ja turvaliseks muuta. “Tänavune laulu- ja tantsupidu on pikalt oodatud üritus. Seetõttu on sel aastal oodata Tallinnasse hulganisti esinejaid ja pealtvaatajaid, kellest paljud igapäevaselt pealinna ei satu või külastavad linna koguni esimest korda elus. Just seetõttu on oluline kindlustada tore peomeeleolu ja turvaline liiklemine nii esinejatele kui pealtvaatajatele,” selgitas Ühisteenuste projektijuht Jaan Vill, kelle sõnul jõuab peoks Tallinnasse üle 30 000 esineja ja kokku kuni 100 000 pealtvaatajat.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet märkis, et kesklinnas toimuvate ehitustööde graafikus ja ka ühistranspordi suunamistes on arvestatud laulu- ja tantsupeolistega, niisamuti rongkäigu marsruudiga. „Rongkäigu trassil alustame ehitustöödega alles pärast pidu, et tagada rohkem liikumisruumi rongkäigus osalejatele ja pealtvaatajatele. Peo ajal on käigus Kadrioru suunal liikuvad trammiliinid 1 ja 3 ning Tondi suunal ajutine trammiliin number 6. Ühtlasi on linn arvestanud peol osalevate kollektiivide harjutusväljakute trajektooridega, et tagada sinna sujuv ligipääs. Detailsemad juhendid linnas liiklemiseks laulupeo ajal on koostamisel ja avalikustame need lähiajal,“ rääkis Svet.