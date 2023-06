SEB: ebakindel majandusseis mõjutab investeerimisaktiivsust

SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe selgitas, et panga statistika järgi on naised, kes tegelevad investeerimisega, meestest vähem riskialtimad ning otsivad võimalusi pigem raha hoiustada. „Iga finantsinvesteeringuga käivad kaasas riskid ning nende hindamine on äärmiselt oluline. Hoides oma raha tähtajalistel hoiustel või ostes fondi osakuid, on investeeringult teenimisvõimalus riskantsematest finantsinstrumentidest madalam. Kuid see võib pikaajaliselt aidata oma sääste inflatsiooni ja sellega kaasneva ostujõu languse eest paremini kaitsta ning vara väärtust säilitada ja kasvatada, kui võrrelda raha hoidmisega kontol nullilähedase intressiga,“ täiendas Koplimäe.

Ta tõi esile, et 58% Eesti naistest, 56% Läti ja lausa 63% Leedu naisinvesteerijatest eelistavad tähtajalisi hoiuseid, mis tagab neile fikseeritud perioodil raha hoiustamise ja väikese kasvu. Baltikumi mehed, kes tegelevad investeerimisega, on aga riskialtimad ja ühed populaarsemad finantsinstrumendid nende seas on ETF-id ja aktsiad. Eestis on neisse raha paigutanud vastavalt 67% ja 61% meestest, Lätis 66% ja 57% ning Leedus 69% ja 68%.

„Investeerimismaailmas loetakse ETF-e ja aktsiaid keskmise või ka kõrgema riskitasemega finantsinstrumentideks, mis pikaajalisema investeeringu korral võivad olla kõrgema tootlikkusega, kuid on seetõttu ka turutrendidest rohkem mõjutatud,“ nentis Koplimäe.

Ebakindlus tuleviku ees mõjutab investeerimisega alustamist