Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

Keskkonnaameti Järvamaa büroo juhataja Janely Berg selgitas, et möödunud aastal tuvastasid inspektorid enim rikkumisi veeseaduse, kalapüügiseaduse, jäätmeseaduse ja jahisea­duse vastu.

Janely Berg lisas, et trahvi on saanud mitu põllumajandusettevõtet, näiteks keskkonnaloata tegutsemise eest, kuid karistatud on ka silo ladustamisel kehtivate nõuete eiramise ja sõnnikuhoidla lekkekindluse mittetagamise eest. «Need teod on keskkonnale ohtlikud, sest sõnniku ja silo mittenõuetekohane käitlemine võib põhjustada pinna- ja põhjavee reostumist,» selgitas ta. «Eespool mainitud ettevõtted on oma eksimustest aru saanud ja ohud keskkonnale kõrvaldanud.»

*Türi triatloni üks korraldajatest, Paidest pärit Ain-Alar Juhanson, ütles, et see on tal teist korda Türil suuremat triatloni korraldada. «Kui alustasime, siis leppisime kokku, et igal kolmandal aastal on ühes Järvamaa omavalitsuses üks triatloni karikasarja etappidest,» selgitas ta. «Nii olemegi taas Türil ja inimestele väga meeldib, sest meil on absoluutne osalejarekord. Põhidistantsile oli end kirja pannud oma 280 inimest, kellele lisanduvad kohapeal registreerijad, keda on mõnikümmend.»