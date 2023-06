Lastega pered, palun aidake 300 lapsel eesti keele ja kultuuriga sõbraks saada

Tegemist on pereõppe – eesti keele ja kultuuri õpe peredes – projektiga, mille eesmärk on arendada eesti keelest erineva emakeele ja kultuurilise taustaga noorte eesti keele oskust, luua võimalusi igapäevaste kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samavanuste noortega ja tõsta ühiskondlike teadmiste kaudu noorte ühiskondlikku aktiivsust Eesti ühiskonnas. Seda koordineerib MTÜ Etnoweb, kes korraldab ühiseid kultuuritegevusi, muuseumi külastusi ja ekskursioone ning sõlmib stipendiumilepingud.

„Külalispere ja selle laste jaoks on see toredaks võimaluseks saada teistest Eesti paikadest sõpru ja arendada silmaringi. Toeks saavad nad asjatundlikke ideid, mida 10 ühise päeva jooksul ette võtta, et külaline oodatud abi saaks – rääkida igapäevases eesti keeles, tutvuda eestlaste igapäevaelu tavadega ja kogeda, millest eesti pered rõõmu tunnevad. Kindlasti on vajalik, et pere lapsed sooviksid külalisega aega veeta ja eesti keeles vestelda,” ütles Valeria Mihhailova.