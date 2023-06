Vardaliigutajad kutsutakse tähtpäeva puhul Türile kokku

10. juunil tähistatava päeva puhul on põhjust rõõmustada kõigil, kes armastavad kududa, aga on seda seni teinud vaikselt omaette ja mõelnud, et oleks lahe, kui vastas istuks veel üks kuduja, kellega juttu puhuda. Küllap heietas jänkist kudumislemb Danielle Landes samasuguseid mõtteid, sest tema initsiatiivil tulid 2005. aasta 11. juunikuu päeval ühte Pariisi parki kokku sajad kudujad. Tähtpäev oli sündinud, kui otsustati, et seda hakatakse tegema iga juunikuu teisel laupäeval.