Järva vallas asuva Udeva mõisa ja pargi taastamist vedav MTÜ Uddewa on võtnud nõuks rajada parki nartsissivälja, mille tarvis on kavas nüüd kokku koguda vähemalt 10 000 lillesibulat.

MTÜ Uddewa eestvedaja Kaarel Kutti ütles, et võrdlusmärki Kirna ja Udeva vahele siiski kohe tõmmata ei maksa ja konkureerima mõisapargid omavahel ei hakka. «Võtaks seda plaani pigem tagasihoidlikumalt, ütleme, et katsetame koostegemise võimalust,» lausus ta. «Üleskutse on tähelepanu tõmmanud küll, aga kindlaid lillesibulate pakkumisi on kolm.»