Eelmisel nädalal lõpetas Paide muusikakooli 61. lend. Direktor Lauri Lugu ütles, et tänavu oli 15 lõpetajat, neist viis said kiituskirja. Seda on üle aastate kõige rohkem. «Eriline lend see 61., sest meie teekond algas samal ajal – minul koolijuhina ja neil muusikaõppuritena,» ütles ta.