VASTULAUSE ⟩ Paide meer: Need on üksikud päevad, mil kesklinn on osaliselt või täielikult suletud

Linn on loodud inimeselt inimesele. Linna kui elukeskkonna pluss on alati olnud selle tihedus ja mitmekülgsus ning lühikesed vahemaad kodu, kaupluse ja kooli vahel. Kõik on käe-jala juures. Linnaruum on elav, kui seal on tegevust – kauplused, kohvikud, teater, laadad, sündmused ning piisavalt inimesi, kes seda tarbib, kirjutab Paide linnapea oma vastulauses Järva Teatajas avaldatud loole "Keskväljaku äridest sõideti jälle teerulliga üle".