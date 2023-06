"Mina ja Jan Teevet esitasime oma kavandi Vene teatri loomingulise juhi konkursile," avaldas Paide teatri eelmine dramaturg Oliver Issak täna sotsiaalmeedias. "Konkurssi tulemusi ei ole veel avalikustatud, ometi näib meile, et viimaste päevade sündmuste valguses on ääretult oluline seda diskusiooni Vene Teatri tulevikust jätkata kohe, õigemini üldse alustada sisulisemat arutelu selle üle, mis teater see seal Vabaduse väljaku ääres peaks olema," kirjutas Issak.