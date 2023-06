Hooviteatrite festivali üks korraldajaid Marita Kutsar ütles, et teatripaiku otsides pakkusid osad eraisikud oma aiad ise välja, kuid osasid käisid korraldajad ka ise küsimas. "Kui oli selge, et tahame seekord koondada festivali ühele linnatänavale, siis hakkasin kohe selle pilguga ringi vaatama," rääkis ta.

Kutsar ütles, et viie korraldusaastaga on paidelased hooviteatrite festivali omaks võtnud ning tegelikult julgetakse aina rohkem esinemispaiku ise välja pakkuda. "Hoovi omanik ei pea ise vaeva nägema, kui ta ei taha. Põhiline, et oleks parasjagu ruumi, et teater saaks etenduse maha mängida ning inimestel väike plats, kus istuda," rääkis ta.