Aedlinna lisandub korraga mitu kohvikut

See on loomulikult hea uudis neile, kes nädala sees alles pärast tööpäeva lõppu kohvikutiirule pääsesid ning nii mõneski kohas tühjad letid eest leidsid. Pühapäevasel päeval on kohvikute väisamiseks aega rohkem ja valik suurem. Tänavu on Türil aga kodukohvikuid tegutsemas aga tunduvalt vähem, sest mõnigi igal aastal avatud olnud koht on võtnud niiöelda vaheaasta. Ka on kohvikute tagasihoidlikuma arvu taga üheks põhjuseks asjaolu, et samal nädalavahetusel peetakse Tallinnas noorte- laulu- ja tantsupidu ning mitusada türilast on peole minemas nii osalejate kui publiku sekka. Osalt ka seetõttu ootavad tänavu Türil külastajaid vaid kuusteist kodukohvikut.Tagasihoidlikum arv aga ei tähenda, et sel päeval Türile tulema ei peaks, sest magusat ja soolast ning loomulikult kohvi pakuvad mõnedki juba tuntud tegijad ja ka uued tulijad. Aset leiab ka traditsiooniline kohvikutepäeva templimäng: vähemalt seitsmest kohvikust kogutud templitega kaart läheb loosikasti ja osaleb auhinnaloosis.