Albu mõisas algas kunstisuvi

Tiina Ojaste ise ütles avamisüritusel, et talle meeldib teha näitusi eriti just ajaloolistes kohtades ning nii võttis ta võimaluse enda kuntsi Albu mõisas näidata meelsasti vastu. „Ma ei olnud enne Albu mõisas käinud, võtsin kaasa suure koorma pilte, et kohapeal valida. Lõpuks jõudsid nad kõik seintele,“ rääkis maalikunstnik. Tiina Ojaste maalid on täis ilu, harmooniat ja värvidemängu.