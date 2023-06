Veebileht kuvab sajualade prognoosi

Lühiennustuse koostamise algoritm arvestab ka sajualade ruumilise ulatusega – väiksemate mõõtmetega sajualade ennustustäpsus langeb ajas kiiremini ja nende eluiga on madalam suurematest. Prognoosi täpsus on erinevates ilmasituatsioonides erinev. Ennustuse täpsus on kõrgem aeglaselt arenevate ja ulatuslike sadude korral ja madalam väikesemõõtmeliste ning kiirelt tekkivate ja kaduvate sajualade puhul. Lühiennustus uueneb iga 5 minuti järel, uute radarmõõtmiste laekumisel arvutatakse nende põhjal ka uus ennustus.