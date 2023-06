PILDID ⟩ Käru ja Türi raudteejaamad said küüditamisohvrite mälestuseks leinalindid

Järva ringkonna esinaise Kerlin Tealase sõnul tuleb teatud ajaloosündmusi meeles pidada, ükskõik kui valus see olla võib. "Väga oluline on, et ka nooremad põlvkonnad oleksid teadlikud ja omaksid alandlikkust vabaduse ees. Tasub korrakski mõelda, mida meie esivanemad läbi elasid, millist muret ja leina võisid nad tunda oma lähedaste, sugulaste ja tuttavate pärast. Vähim, mida meie teha saame, on kaks korda aastas, nii märtsis kui ka juunis kõiki küüditatuid mälestada ja mäletada," ütles Tealane.